БПЛА ВСУ попытались атаковать объекты в Буденновске
Украинские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске Ставропольского края, есть возгорания в промзоне, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале.
В городе работают средства противовоздушной обороны. По словам губернатора, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены.
На место прибыли экстренные службы.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили 11 БПЛА ВСУ над территорией Республики Крым и один БПЛА над акваторией Черного моря.
