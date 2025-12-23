БПЛА ВСУ попытались атаковать объекты в Буденновске

сегодня в 05:43

Украинские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске Ставропольского края, есть возгорания в промзоне, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале .

В городе работают средства противовоздушной обороны. По словам губернатора, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены.

На место прибыли экстренные службы.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 11 БПЛА ВСУ над территорией Республики Крым и один БПЛА над акваторией Черного моря.

