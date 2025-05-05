26 украинских беспилотников перехватили ночью в России

сегодня в 07:25

С 23:00 воскресенья до 02:30 понедельника над тремя регионами страны уничтожены 26 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Аппараты перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

17 БпЛА ликвидировали над Брянской областью, пять — над Калужской областью, четыре — над Московским регионом.

Ранее в селе Богун-Городок Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу пострадали три человека.