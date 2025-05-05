Под Белгородом при ударе беспилотника по автобусу пострадали три человека
В Белгородской области в селе Богун-Городок в результате удара дрона ВСУ по автобусу пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Трое пострадавших мужчин обратились в Борисовскую центральную районную больницу.
По словам Гладкова, пострадавшие получили осколочные ранения рук и ног.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают систематические атаковать Белгородскую область.
Ранее представители Киевского режима ударили по трем частным автомобилям, в результате чего сразу пять человек получили травмы различной степени тяжести.