Под Белгородом при ударе беспилотника по автобусу пострадали три человека Происшествия сегодня в 00:43

В Белгородской области в селе Богун-Городок в результате удара дрона ВСУ по автобусу пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Трое пострадавших мужчин обратились в Борисовскую центральную районную больницу. По словам Гладкова, пострадавшие получили осколочные ранения рук и ног. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают систематические атаковать Белгородскую область. Ранее представители Киевского режима ударили по трем частным автомобилям, в результате чего сразу пять человек получили травмы различной степени тяжести.