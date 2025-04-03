23 украинских беспилотника ликвидировали в РФ ночью
За минувшую ночь в шести российских регионах уничтожили 23 дрона противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Их сбили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Шесть БПЛА ликвидировали над Брянской областью, по пять — над Орловской и Курской областями, четыре — над Калужской областью, два — над Белгородской областью, один — над Смоленской областью.
Ранее четыре человека получили травмы из-за атак украинцев на Белгородскую область. Медики оказали им необходимую помощь.