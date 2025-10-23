20 украинских БПЛА уничтожили над Белгородской областью за 4 часа

Вечером в четверг над Белгородской областью было ликвидировано 20 украинских БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 16.00 до 20.00 по московскому времени. Все они были самолетного типа. БПЛА были сбиты российскими дежурными средствами ПВО.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о массированной атаке дронов на регион. В результате ударов, предварительно, пострадали 20 человек.

Один человек находится в тяжелом состоянии. Это 23-летняя девушка с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями живота, рук и ног.

