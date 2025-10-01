20 украинских беспилотников перехватили над РФ ночью

Аппараты сбили дежурными средствами ПВО.

По восемь дронов ликвидировали над Белгородской и Ростовской областями, три — над Саратовской областью, один — над Воронежской областью.

Ранее российские беспилотники выявили и уничтожили пункт управления дронами ВСУ. ВС РФ нанесли удар с помощью гаубицы Д-30.

