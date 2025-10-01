20 украинских беспилотников перехватили над РФ ночью
Фото - © скриншот
Прошлой ночью над четырьмя российскими регионами уничтожили 20 БПЛА противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Аппараты сбили дежурными средствами ПВО.
По восемь дронов ликвидировали над Белгородской и Ростовской областями, три — над Саратовской областью, один — над Воронежской областью.
Ранее российские беспилотники выявили и уничтожили пункт управления дронами ВСУ. ВС РФ нанесли удар с помощью гаубицы Д-30.
