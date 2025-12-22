сегодня в 07:25

2 причала и 2 корабля повреждены на Кубани из-за удара БПЛА ВСУ

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края из-за атаки БПЛА ВСУ получили повреждения два причала и столько же кораблей. Людей оттуда эвакуировали, сообщает пресс-служба Оперативного штаба региона.

Члены экипажа и сотрудники, находившиеся на берегу, не пострадали. На причалах начались возгорания.

Их площадь была от одной тыс. до полутора тыс. квадратных метров. Возгорания тушат. На месте происшествия находятся сотрудники оперативных и специальных служб.

В ночь с 20 на 21 декабря российские средства ПВО ликвидировали три БПЛА ВСУ за ночь. Беспилотники были самолетного типа.

