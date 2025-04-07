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19 украинских беспилотников перехватили над Россией за ночь

Минувшей ночью над тремя регионами РФ и Азовским морем сбили 19 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО.

13 БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря, четыре — над Краснодарским краем, по одному — над Брянской областью и Крымом.

Ранее украинские дроны обстреляли восемь населенных пунктов под Белгородом. Беспилотники били по домам и сельхозтехнике.