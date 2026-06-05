185 на 185: Россия и Украина обменялись пленными бойцами
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Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими по формуле 185 на 185. Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
С бойцами работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания помощи военных доставят на Родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны.
На опубликованных пресс-службой военного ведомства кадрах, счастливые бойцы занимают свои места в автобусе. Они улыбаются и хором кричат: «Ура! Мы дома!».
Посреднические усилия для возвращения солдат из плена оказали ОАЭ.
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