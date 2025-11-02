164 украинских беспилотника ликвидировали над РФ ночью

Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.

39 БПЛА уничтожили над Черным морем, 32 — над Краснодарским краем, 26 — над Крымом, 20 — над Брянской областью, по девять — над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями, шесть — над Липецкой областью, пять — над Воронежской областью, три — над Азовским морем, по два — над Белгородской, Курской и Тульской областями.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что системы ПВО отразили массированную атаку дронов на регион. Пострадавших нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.