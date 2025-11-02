Бочаров: в Волгоградской области отражена массированная атака БПЛА

сегодня в 07:41

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны страны отразили массированную атаку беспилотников на регион, сообщает пресс-служба администрации области.

Как уточнил глава региона, БПЛА пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

По его словам, в результате атаки повреждений и пострадавших на территории области нет.

Также ночью ПВО отражала массированную атаку дронов на курорты Краснодарского края, в том числе и в Сочи.

