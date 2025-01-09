15 украинских беспилотников уничтожили за ночь над Россией
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Минувшей ночью ликвидированы 15 дронов противника над территорией трех российских регионов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их перехватили с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).
Пять аппаратов уничтожены над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, один — над Брянской областью.
Ранее ВСУ обстреляли АЗС в Новой Каховке Херсонской области. Погиб 64-летний рабочий, были ранены четыре человека.