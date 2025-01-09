15 украинских беспилотников уничтожили за ночь над Россией

Их перехватили с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

Пять аппаратов уничтожены над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, один — над Брянской областью.

Ранее ВСУ обстреляли АЗС в Новой Каховке Херсонской области. Погиб 64-летний рабочий, были ранены четыре человека.