15 украинских беспилотников уничтожили в России за ночь
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Прошлой ночью над территорией трех российских регионов ликвидировали 15 дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Их сбили с помощью отечественных систем ПВО.
Восемь беспилотников уничтожили над Рязанской областью, шесть — над Курской областью, один — над Белгородской областью.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что ПВО отразила воздушную атаку на регион. Предварительно, пострадавших нет.