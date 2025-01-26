15 украинских беспилотников уничтожили в России за ночь

Их сбили с помощью отечественных систем ПВО.

Восемь беспилотников уничтожили над Рязанской областью, шесть — над Курской областью, один — над Белгородской областью.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что ПВО отразила воздушную атаку на регион. Предварительно, пострадавших нет.