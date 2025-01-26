ПВО отразила воздушную атаку на Рязанскую область

В Рязанский области после уничтожения БПЛА оценивают материальный ущерб

ПВО отразила налет украинских дронов на Рязанскую область, есть ущерб, сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты», — написал глава региона в соцсетях.

По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб, отметил Малков.

Ранее сообщалось о взрывах в небе над Рязанской областью.