15 тыс украинских солдат стоят у границы с Белоруссией

Погранкомитет Белоруссии: 15 тыс бойцов ВСУ стянули к границе с республикой

В приграничной зоне Украины и Белоруссии находятся 15 тыс. бойцов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря государственного погранкомитета республики Антона Бычковского.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что обстановка на границе с Украиной напряженная.

Бычковский добавил, что ситуация находится под контролем. Белорусские пограничники работают в усиленном режиме.

У границ Украины и республики находятся работники национальной гвардии, полиции, территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Польши оказалось разочаровано выборами президента Белоруссии.