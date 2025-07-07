Депутат Госдумы Александр Бородай рассказал, что Польша безвозвратно потеряла 15 тыс наемников за время боевых действий на Украине, сообщает NEWS.ru .

«Одни поляки в ходе СВО потеряли убитыми, подчеркиваю, не ранеными и убитыми, не „трехсотыми“ и не „двухсотыми“, а только убитыми примерно 15 тысяч своих бойцов. Впечатляющие цифры», — заявил эксперт.

Так, по мнению Бородая, такие данные говорят о масштабном участии польских военных в конфликте России и Украины на стороне ВСУ. Более того, депутат добавил, что Россия борется за свою землю, а Польша, в свою очередь, рассматривает территорию Украины как зону своих стратегических интересов.

Между тем, Германия, введя пограничный контроль с Польшей под предлогом борьбы с нелегалами, получила зеркальный ответ — польские власти объявили об аналогичных мерах.