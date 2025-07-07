15 тыс погибших поляков: Польша активно помогает Украине, чтобы получить земли

Депутат Бородай: Польша безвозвратно потеряла 15 тыс наемников на СВО
Спецоперация

Депутат Госдумы Александр Бородай рассказал, что Польша безвозвратно потеряла 15 тыс наемников за время боевых действий на Украине, сообщает NEWS.ru.

«Одни поляки в ходе СВО потеряли убитыми, подчеркиваю, не ранеными и убитыми, не „трехсотыми“ и не „двухсотыми“, а только убитыми примерно 15 тысяч своих бойцов. Впечатляющие цифры», — заявил эксперт.

Так, по мнению Бородая, такие данные говорят о масштабном участии польских военных в конфликте России и Украины на стороне ВСУ. Более того, депутат добавил, что Россия борется за свою землю, а Польша, в свою очередь, рассматривает территорию Украины как зону своих стратегических интересов.

Между тем, Германия, введя пограничный контроль с Польшей под предлогом борьбы с нелегалами, получила зеркальный ответ — польские власти объявили об аналогичных мерах.