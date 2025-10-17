15 боевикам «Айдара»* вынесли приговоры в окружном военном суде Ростова
Фото - © скриншот
Окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 15 боевикам украинского националистического батальона «Айдар»*. Они получили от 15 до 21 года заключения в колонии строгого режима, сообщает Mash.
Боевики получили сроки по статьям о террористических актах, слежке за военными и насильственном захвате власти. Двое из подсудимых признали свою вину, остальные будут обжаловать приговор.
13 человек из 15 заявили, что не делали ничего противозаконного. Часть из них была призвана в армию, другая — подписала контракт.
Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор Вячеславу Поповичу, служившему гранатометчиком в украинском нацбате «Айдар»*. Ему назначили 27 лет лишения свободы.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.