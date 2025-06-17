сегодня в 16:32

14 украинских дронов сбили в небе над РФ днем во вторник

14 украинских БПЛА попытались атаковать Россию в период с 12:00 до 15:00. Дроны были ликвидированы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

9 БПЛА были ликвидированы в небе над Калужской областью. Еще 3 беспилотника сбили над Тульской областью.

Также один дрон уничтожили над Брянской областью. Еще один БПЛА был ликвидирован над Смоленской областью.

Беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.

Также 17 июня 24 украинских беспилотника было уничтожено над Россией с 08:00 до 12:00. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Тульскую, Калужскую области и другие регионы.