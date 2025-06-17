24 украинских беспилотника было уничтожено над Россией утром 17 июня
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Российские средства ПВО ликвидировали 24 украинских БПЛА самолетного типа за утро вторника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников (14) было уничтожено над Брянской областью. Еще четыре дрона ликвидировали над территорией Калужской области.
Также средства ПВО сбили три БПЛА над Тульской областью, два — над Республикой Крым и один — над Белгородской областью.
Дроны были уничтожены в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени.
Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО с 20:00 16 июня до 07:00 17 июня уничтожили 198 беспилотников ВСУ. Противник пытался атаковать Воронежскую, Белгородскую, Курскую и другие области.