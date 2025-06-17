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24 украинских беспилотника было уничтожено над Россией утром 17 июня

Больше всего беспилотников (14) было уничтожено над Брянской областью. Еще четыре дрона ликвидировали над территорией Калужской области.

Также средства ПВО сбили три БПЛА над Тульской областью, два — над Республикой Крым и один — над Белгородской областью.

Дроны были уничтожены в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО с 20:00 16 июня до 07:00 17 июня уничтожили 198 беспилотников ВСУ. Противник пытался атаковать Воронежскую, Белгородскую, Курскую и другие области.