130 украинских беспилотников перехватили над Россией ночью

Ночью и утром над российскими регионами и Черным морем были уничтожены 130 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Аппараты сбили с 23:00 12 ноября до 08:00 13 ноября дежурными средствами ПВО.

По 32 БПЛА ликвидировали над Курской и Белгородской областями, 20 — над Воронежской областью, 17 — над Черным морем, семь — над Крымом, шесть — над Орловской областью, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Тамбовской областью, три — над Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Тульской областью и Московским регионом.

Ранее ВСУ атаковали Орел, обломки сбитого беспилотника упали на автопарковку возле жилых домов и повредили несколько машин.

