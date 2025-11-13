Взрывы, сирена, повреждены машины: БПЛА массово атакуют Орел

ВСУ атакуют Орел, обломки одного из сбитых в городе дронов рухнули на автопарковку около жилых домов и повредили несколько машин, сообщает SHOT .

Как рассказали местные жители, в Орле были слышны сильные взрывы и видны яркие вспышки в небе. Самые мощные звуки от сбивания БПЛА они слышали около 06:20. Всего горожане заявляют о свыше чем 10 взрывах.

Они добавили, что из-за этого в окнах квартир дребезжали стекла, а в некоторых районах включили тревожную сирену. Предварительно, ликвидировано несколько воздушных целей, пострадавших нет.

Официальной информации о последствиях атаки беспилотников на город еще не было. Ранее в регионе объявили ракетную опасность, власти призвали жителей укрыться и не подходить к окнам.

