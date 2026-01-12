13 украинских беспилотников ликвидировали над Россией ночью

сегодня в 07:41

Минувшей ночью над пятью регионами страны и Черными морем были перехвачены 13 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их уничтожили дежурными средствами ПВО.

Четыре БПЛА сбили над Ростовской областью, по два — над Крымом, Адыгеей, Курской областью и Черным морем, один — над Воронежской областью.

Ранее жертвой удара беспилотника противника по Воронежу стала учительница русского языка и литературы. БПЛА били по гражданским постройкам.

