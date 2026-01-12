Погибшей при атаке БПЛА на Воронеж оказалась учительница

Жертвой удара беспилотника ВСУ по Воронежу стала учительница русского языка и литературы школы № 84 Дина Дубинина, сообщается в Telegram-канале воронежской администрации.

Женщина работала в школе с 2019 года.

«Дина Леонидовна пользовалась большим авторитетом среди коллег, учеников и их родителей. Управа района на постоянной связи с семьей Дины Леонидовны, оказывается вся необходимая помощь ее близким», — говорится в сообщении.

Врачи до последней минуты боролись за жизнь женщины, которая получила серьезные травмы при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежу, однако оказались бессильны. Пациентку успели прооперировать, но организм не справился, она скончалась.

10 января произошла одна из наиболее массированных атак дронов на Воронеж с момента начала специальной военной операции. Целью противника, по всей видимости, являлись гражданские постройки.

Ранее сообщалось, что представители киевского режима атаковали Воронеж. В результате происшествия пострадали четыре человека.

