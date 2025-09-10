122 украинских беспилотника перехватили над Россией за ночь

Их уничтожили с 00:00 до 05:00 среды дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

21 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 17 — над Крымом, 15 — над Черным морем, 12 — над Воронежской областью, по 11 — над Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем, девять — над Орловской областью, пять — над Калужской областью, три — над Рязанской областью, по два — над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один — над Тульской областью.

Ранее очевидцы рассказали об атаке беспилотников ВСУ в Адлере. Осколки убили водителя машины, а в домах посыпались стекла.