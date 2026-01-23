12 украинских беспилотников ликвидировали над Россией за ночь

В период с 23:00 22 января до 07:00 23 января российские средства ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА, которые пытались атаковать Россию, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Семь дронов сбили над территорией Белгородской области, два — над Воронежской областью. Также по одному БПЛА сбили Над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

Все сбитые дроны были самолетного типа.

Ранее российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры ВСУ. Они нанесли удары по 142 целям.

