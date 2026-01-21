сегодня в 08:18

11 человек пострадали при атаке дронов на аул в Адыгее

В ауле Новая Адыгея из-за упавшего БПЛА пострадали 11 человек, из них в больницу доставили девятерых, в том числе двоих детей, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Ранее он рассказал, что после падения беспилотника произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

«Пункт временного размещения граждан, эвакуированных с места ЧС в ауле Новая Адыгея, открыт на территории базы отдыха „Шапсуг“», — написал Кумпилов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что вводится режим ЧС районного уровня. Это решение поможет эффективнее объединить работу служб и ведомств. С утра в среду начнется комплексная работа по оценке ущерба и планирование по возвращению к нормальной жизнедеятельности.

По словам главы республики, допуск жителей в дома и квартиры будет проходить поэтапно после обследования представителями правоохранительных органов.

