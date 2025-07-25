105 украинских беспилотников уничтожили в России за ночь

Они перехвачены дежурными средствами ПВО.

26 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, 25 — над Брянской областью, 23 — над Ростовской областью, девять — над Азовским морем, восемь — над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским краем, по три — над Курской и Тамбовской областями, два — над Воронежской областью, один — над Орловской областью.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что два пассажира поезда были ранены в результате ночной атаки беспилотников на регион.