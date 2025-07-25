105 украинских беспилотников уничтожили в России за ночь
Минувшей ночью над российскими регионами и Азовским морем сбили 105 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Они перехвачены дежурными средствами ПВО.
26 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, 25 — над Брянской областью, 23 — над Ростовской областью, девять — над Азовским морем, восемь — над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским краем, по три — над Курской и Тамбовской областями, два — над Воронежской областью, один — над Орловской областью.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что два пассажира поезда были ранены в результате ночной атаки беспилотников на регион.