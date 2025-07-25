Двое человек пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае

сегодня в 04:55

Два пассажира поезда ранены при атаке дрона ВСУ на Кубани

Два пассажира поезда получили ранения в результате ночной атаки беспилотников на Краснодарский край, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В Тимашевске обломки БПЛА повредили пассажирский вагон — одному пострадавшему потребовалась госпитализация, второй отказался от медицинской помощи.

Атака затронула несколько районов региона. В Темрюкском и Славянском районах зафиксированы повреждения окон в частных домах, в Тимашевске — разрушения на территории железнодорожного вокзала. Электроснабжение вокзала временно прерывалось, но уже восстановлено.

На местах работают экстренные службы, повреждения инфраструктуры оцениваются как незначительные. Железнодорожное сообщение не прерывалось — пострадавший состав продолжил движение после осмотра.