сегодня в 16:45

10 тыс абонентов остались без света из-за энергосбоя в Белгороде

Почти 10 тыс. абонентов остались без света в Белгороде. Из-за очередного обстрела ВСУ произошел энергетический сбой, сообщает мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале .

Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам. Потребителей переводят на резервные схемы. От них же работают социально значимые объекты.

«В связи с отключением электроэнергии не работают светофоры. Движение регулируют 14 сотрудников ГАИ», — добавил Демидов.

В том числе крайне сложной остается оперативная обстановка в приграничных районах Белгородской области. Уже в начале года 35 мирных жителей погибли, 239 человек получили ранения.

