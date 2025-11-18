Звуки стрельбы прозвучали возле ЖК «Домашний» в Тюмени
Жители ЖК «Домашний» в Тюмени услышали звуки стрельбы под окнами вечером во вторник. Это была «автоматная очередь» из неизвестного оружия, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, сначала под окнами дома стали появляться неизвестные люди. Они столпились в кучу и вызвали подозрения у жильцов.
Ситуация ухудшилась, когда один из людей достал оружие и произвел несколько выстрелов. Очевидцы полагают, что у него был с собой автомат. Кто-то даже успел снять происходящее на видео.
В кадре можно заметить того самого стрелка, который производит выстрелы из оружия.
Напуганные жильцы тут же вызвали в полицию. Однако хулиганы уже успели скрыться с места происшествия. Сейчас их разыскивают.
Ранее стрельба произошла у развлекательного центра в Кемерове. Погиб один человек.
