Звуки стрельбы прозвучали возле ЖК «Домашний» в Тюмени

Жители ЖК «Домашний» в Тюмени услышали звуки стрельбы под окнами вечером во вторник. Это была «автоматная очередь» из неизвестного оружия, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, сначала под окнами дома стали появляться неизвестные люди. Они столпились в кучу и вызвали подозрения у жильцов.

Ситуация ухудшилась, когда один из людей достал оружие и произвел несколько выстрелов. Очевидцы полагают, что у него был с собой автомат. Кто-то даже успел снять происходящее на видео.

В кадре можно заметить того самого стрелка, который производит выстрелы из оружия.

Напуганные жильцы тут же вызвали в полицию. Однако хулиганы уже успели скрыться с места происшествия. Сейчас их разыскивают.

Ранее стрельба произошла у развлекательного центра в Кемерове. Погиб один человек.

