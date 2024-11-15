Звуки стрельбы гремят на протесте у парламента Абхазии

сегодня в 13:28

Похожие на выстрели звуки раздались у парламента Абхазии во время протеста

На месте митинга у здания парламента Абхазии минимум дважды прозвучали звуки, напоминающие выстрелы. На протесте применены дымовые шашки, также были столкновения демонстрантов с силовиками, сообщает ТАСС .

Организаторы акции утверждают, что участие в протесте принимают примерно 2500 человек.

Ранее протестующие проломили ворота грузовиком и пробились к зданию парламента, но были вытеснены правоохранителями. После этого демонстранты проломили ограждение вокруг парламентского здания еще в одном месте.

Абхазские протестующие закидывали силовиков яйцами, камнями, палками и бутылками. Информации о пострадавших в результате митинга пока не приводилось.

Новые протесты в Абхазии начались 15 ноября после того, как парламент отменил заседание, на котором должны были рассматривать ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступала против документа.

До этого массовые протесты в Абхазии произошли 12 ноября.