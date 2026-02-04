«Звонили из-за границы»: сын Усольцевой хочет верить, что семья спаслась

Сын исчезнувшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил о странном звонке из-за рубежа, произошедшем после исчезновения его матери, ее мужа Сергея и их общей 5-летней дочери. Детали этого инцидента он раскрыл в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

«У меня был звонок, получается, из Испании. Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый», — уточнил Баталов.

Приглашенный эксперт предположил, что звонок мог быть как-то связан с пропажей родственников. Сам Даниил относится к этой гипотезе скептически, хотя признает, что надеется на то, что семья пыталась установить с ним контакт.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Усольцевых после их исчезновения якобы заметили в Таиланде. SMM-менеджер пропавшей Ирины Дарья Фурштейн сомневается в случайности исчезновения семьи, полагая, что они намеренно покинули место жительства.

Аналогичной точки зрения придерживается и Баталов. Ранее он выражал уверенность, что мать в скором времени выйдет на связь, и предполагал, что его намеренно не посвятили в планы, чтобы предотвратить разглашение информации.

Пропавшую семью Усольцевых ищут уже 4 месяца. Поиски были временно прерваны, но 30 января 2026 года по указанию следователя возобновились. Если к марту 2026 года расследование не принесет никаких результатов, Усольцевых могут официально признать умершими.

Ранее Следственный комитет опроверг версию о том, что пропавшая семья могла сбежать.

