Звезду «Склифосовского» Левду осудили за избиение матери на три года

Актер Яков Левда, известный по сериалу «Склифосовский», получил тюремный срок за нападение на свою родную мать, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент, приведший к уголовному делу, произошел в середине ноября прошлого года. Мать позвонила сыну, жалуясь на разногласия с отчимом, и Левда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к ней домой.

Вскоре словесная перепалка переросла в жестокое избиение: актер начал крушить мебель и нанес матери побои. В результате падения двери женщина получила серьезные повреждения, в том числе переломы ребер и многочисленные гематомы в области таза, груди и вокруг глаза. Женщине удалось выбежать из квартиры и обратиться за помощью, после чего были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

На судебном процессе Левда полностью признал свою вину в содеянном. Нагатинский районный суд столицы признал актера виновным в преступлении и вынес решение о лишении свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

На момент оглашения приговора 39-летний Яков Левда имел за плечами почти три десятка ролей в кино. Наибольшую популярность ему принесла роль харизматичного доктора в телесериале «Склифосовский». Помимо этого, он принимал участие в таких известных проектах, как «Полицейский с Рублевки-4», «ГДР», «Алиби», «Ищейка» и «Враг у ворот». В 2013 году Левда сыграл в картине Александра Митты «Шагал — Малевич».

Ранее сообщалось, что за избиение матери Левде грозил тюремный срок до 10 лет.

