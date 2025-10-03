Звезду «Склифосовского» Левду осудили за избиение матери на три года
Фото - © Telegram-канал Mash
Актер Яков Левда, известный по сериалу «Склифосовский», получил тюремный срок за нападение на свою родную мать, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.
Инцидент, приведший к уголовному делу, произошел в середине ноября прошлого года. Мать позвонила сыну, жалуясь на разногласия с отчимом, и Левда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к ней домой.
Вскоре словесная перепалка переросла в жестокое избиение: актер начал крушить мебель и нанес матери побои. В результате падения двери женщина получила серьезные повреждения, в том числе переломы ребер и многочисленные гематомы в области таза, груди и вокруг глаза. Женщине удалось выбежать из квартиры и обратиться за помощью, после чего были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
На судебном процессе Левда полностью признал свою вину в содеянном. Нагатинский районный суд столицы признал актера виновным в преступлении и вынес решение о лишении свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
На момент оглашения приговора 39-летний Яков Левда имел за плечами почти три десятка ролей в кино. Наибольшую популярность ему принесла роль харизматичного доктора в телесериале «Склифосовский». Помимо этого, он принимал участие в таких известных проектах, как «Полицейский с Рублевки-4», «ГДР», «Алиби», «Ищейка» и «Враг у ворот». В 2013 году Левда сыграл в картине Александра Митты «Шагал — Малевич».
Ранее сообщалось, что за избиение матери Левде грозил тюремный срок до 10 лет.
