Пьяный прыгал на двери: актеру Левде грозит до 10 лет тюрьмы за избиение матери

Суд решит судьбу актера Якова Левды, который пьяный прыгал на двери, упавшей на его мать. Артист может получить до 10 лет тюрьмы за избиение родительницы, сообщает Mash .

По предварительным данным, все произошло еще в ноябре 2024 года. Тогда Левда выпивал с соседкой и получил звонок от матери, которая пожаловалась на мужа. Актер приехал к родительнице вместе с бутылкой водки и соседкой.

Однако на месте между родственниками произошла ссора. Сначала Левда устроил дебош, раскидал вещи, а затем набросился с кулаками на мать. Началась борьба, женщина упала на дверь, на которую затем залез сын и начал прыгать.

В итоге мать Левды получила перелом ребер, гематомы таза, груди и глаза. Она попросила помощи у соседей и вызвала полицию. Мужчину задержали, экспертиза выявила у актера алкоголизм.

Сам он признал вину и сказал, что после случившегося помогал матери, давая ей деньги и покупая лекарства. Сейчас Левда ждет решения суда. Он утверждает, что готов принять любой приговор.

Ранее актера также обвинили в живодерстве. Жильцы его дома и зоозащитники считают, что из-за артиста якобы погибли несколько собак.

