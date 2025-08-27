Актер «Склифосовского» Левда избил мать и отправился под домашний арест
Актер Яков Левда, который играл в сериалах «ГДР», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский», избил свою мать. За это его отправили под домашний арест, сообщает Mash.
По информации издания, соседи актера якобы считают его «агрессивным алкоголиком». По их словам, мужчина периодически устраивает скандалы во дворе и пристает к окружающим.
Еще жильцы его дома и зоозащитники считают, что из-за артиста также якобы погибли несколько собак. Первый щенок таксы умер, после этого у него обнаружили ожоги по всему телу. Второй скончался после укола, который артист сделал самостоятельно. Левда отрицает эту информацию.
«Да, с мамой у нас произошел конфликт, я ее ударил — но не так, как все подают», — отметил актер.
По словам артиста, он любит животных и никогда над ними не издевался. Молодой человек подчеркнул, что первая собака болела. Второй пришлось сделать укол, после чего она погибла.
Левда подчеркнул, что выпивает не из-за алкоголизма. По словам актера, он столкнулся с творческим кризисом.
Артист сидит под домашним арестом, съемки сорваны. Новые роли отсутствуют. Ему тяжело.
Суд пройдет 11 сентября 2025 года.