Актер «Склифосовского» Левда избил мать и отправился под домашний арест

Актер Яков Левда, который играл в сериалах «ГДР», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский», избил свою мать. За это его отправили под домашний арест, сообщает Mash .

По информации издания, соседи актера якобы считают его «агрессивным алкоголиком». По их словам, мужчина периодически устраивает скандалы во дворе и пристает к окружающим.

Еще жильцы его дома и зоозащитники считают, что из-за артиста также якобы погибли несколько собак. Первый щенок таксы умер, после этого у него обнаружили ожоги по всему телу. Второй скончался после укола, который артист сделал самостоятельно. Левда отрицает эту информацию.

«Да, с мамой у нас произошел конфликт, я ее ударил — но не так, как все подают», — отметил актер.

По словам артиста, он любит животных и никогда над ними не издевался. Молодой человек подчеркнул, что первая собака болела. Второй пришлось сделать укол, после чего она погибла.

Левда подчеркнул, что выпивает не из-за алкоголизма. По словам актера, он столкнулся с творческим кризисом.

Артист сидит под домашним арестом, съемки сорваны. Новые роли отсутствуют. Ему тяжело.

Суд пройдет 11 сентября 2025 года.