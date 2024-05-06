Звезду сериалов «Невский» и «Ментовские войны» Александра Майорова сбила машина

В Санкт-Петербурге чуть не погиб актер сериалов «Невский» и «Ментовские войны» Александр Майоров, молодого человека сбила машина. Об этом сообщает SHOT .

Накануне вечером Майоров пытался перейти в неположенном месте дорогу в районе ж/д станции «Ольгино» на Приморском шоссе.

Артист активно махал руками, но его водители не пропускали. В этот момент в сторону поселка Лисий нос ехала Subaru с архангельскими номерами. Водитель просто не заметил пешехода. Он сказал, что актер около 15 минут был без сознания, а после того, как пришел в себя, пытался подняться и убежать дальше. По словам водителя, артист был пьян.

В результате, у Майорова — черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и два перелома костей правой ноги. Его госпитализировали в петербургскую больницу № 40.

Майоров также снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», озвучивал фильм «Аватар».