Звезду «Молодежки» неожиданно госпитализировали
«112»: актера «Молодежки» Литовченко госпитализировали с пневмонией
Артиста Максима Литовченко, который исполнил роль игрока хоккейной команды «Медведи» в сериале «Молодежка», госпитализировали утром 13 ноября. Об этом сообщает «112».
Самочувствие Литовченко резко ухудшилось утром. У него поднялась температура и был сильный кашель.
Актера привезли в больницу утром. Его обследуют. Врачи подозревают пневмонию.
Ранее телеведущий и народный артист России Юрий Николаев заявил, что ему диагностировали воспаление легких, но сейчас его здоровье идет на поправку. Артиста госпитализировали и отправили в реанимацию после обморока 10 ноября.