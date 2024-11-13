Звезду «Молодежки» неожиданно госпитализировали

Артиста Максима Литовченко, который исполнил роль игрока хоккейной команды «Медведи» в сериале «Молодежка», госпитализировали утром 13 ноября. Об этом сообщает « 112 ».

Самочувствие Литовченко резко ухудшилось утром. У него поднялась температура и был сильный кашель.

Актера привезли в больницу утром. Его обследуют. Врачи подозревают пневмонию.

Ранее телеведущий и народный артист России Юрий Николаев заявил, что ему диагностировали воспаление легких, но сейчас его здоровье идет на поправку. Артиста госпитализировали и отправили в реанимацию после обморока 10 ноября.