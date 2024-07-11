Звезду «Альфа» Бенджи Грегори нашли мертвым в машине

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Бенджи Грегори прославился благодаря сериалу «Альф», где сыграл маленького сына Таннеров Брайана. Он умер в возрасте 46 лет, сообщает РБК .

Актера обнаружили мертвым в его автомобиле на парковке в городе Пеория, штат Аризона. В машине также было тело его собаки.

Родные Грегори уверены, что он заснул в авто. Его настиг тепловой удар из-за сильной жары, в результате чего актер скончался.

Его сестра рассказала, что мужчина страдал от биполярного расстройства. У актера были частые депрессии и бессонница.

Ранее из жизни ушел бизнесмен и друг Высоцкого Вадим Туманов. Ему было 96 лет.