Умер бизнесмен и друг Высоцкого Туманов

Вадим Туманов был почётным гражданином Магаданской области, литератором, другом Владимира Высоцкого.

«Мы уважали его за силу духа, умение не сдаваться и побеждать. Талантливый и волевой человек, золотопромышленник, который внёс свой вклад в развитие региона», написал глава региона в своем Telegram-канале.

Носов выразил соболезнования родным и близким Туманова.