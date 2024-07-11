Умер бизнесмен и друг Высоцкого Туманов
Золотопромышленник Вадим Туманов умер в возрасте 96 лет
Золотопромышленник друг Владимира Высоцкого Вадим Туманов умер в возрасте 96 лет, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Вадим Туманов был почётным гражданином Магаданской области, литератором, другом Владимира Высоцкого.
«Мы уважали его за силу духа, умение не сдаваться и побеждать. Талантливый и волевой человек, золотопромышленник, который внёс свой вклад в развитие региона», написал глава региона в своем Telegram-канале.
Носов выразил соболезнования родным и близким Туманова.