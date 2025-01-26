Змея заползла в ванную к жительнице подмосковной Балашихи

Инцидент произошел накануне вечером в квартире многоэтажки на улице Калинина. Девушка пришла в ванную, чтобы перед сном почистить зубы, и обнаружила в ней маисового полоза. Змея обвила дверь и не торопилась уползать.

Жительница Балашихи предположила, что полоз мог попасть в квартиру через унитаз. Она сделала фотографию рептилии и дождалась, пока та переместится, а затем она закрыла дверь. Вместо вызова экстренных служб девушка опубликовала снимок змеи в домашнем чате и стала ожидать, когда откликнется ее хозяин.

Ранее в якутском селе Уолба скульптур слепил из коровьего навоза символ наступившего года — змею. Мужчина занимается созданием символов года из коровьего навоза уже 14 лет.