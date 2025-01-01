В Якутии слепили змею из коровьего навоза

Автором стал Михаил Боппосов.

«В этом (2024 — ред.) году мой брат Иннокентий Боппосов ездил с якутскими мастерами на конкурс в Магадан. Они заняли второе место среди ледовиков. Семейная традиция лепить из коровьего навоза символы года у нас не останавливалась с тех пор, как я увлекся этим», — сказал автор.

В 2022 году было 12 лет, как скульптор занимается созданием символов года из коровьего навоза. Уже сделал все, потом снова начал круг.

Так, ранее двухметрового механизированного кролика из навоза, играющего на барабане, Боппосову помогли сделать братья. Они собрали сырье для скульптуры и сделали фигуру. Сам мастер из-за болезни не может содержать коров.

Скульптор поделился, что фигурки из навоза делают и другие жители Якутии. Он отметил хорошую работу жительницы Горного района Сардааны Тимофеевой. Фото работы этого мастера Боппосов видел в соцсети.