Змея забралась в столичный магазин и перепугала покупателей
SHOT: уж заполз в продуктовый магазин в Зеленограде
Фото - © Telegram-канал SHOT
Продуктовый магазин в Зеленограде приостановил работу из-за пробравшейся внутрь змеи. Сотрудники вызывали спасателей, сообщает SHOT.
Магазин «Белорусские продукты» на Яблоневой аллее в Зеленограде ненадолго приостановил работу из-за необычного посетителя: в здание заползла змея.
Перепугав персонал и покупателей, она спряталась под холодильник и не собиралась вылезать оттуда.
В итоге сотрудники магазина вызвали спасателей, чтобы они поймали незваного гостя и позволили торговле возобновиться.
Змея оказалась безопасным ужом.
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