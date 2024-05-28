Змея забралась в столичный магазин и перепугала покупателей

сегодня в 16:39

SHOT: уж заполз в продуктовый магазин в Зеленограде

Магазин «Белорусские продукты» на Яблоневой аллее в Зеленограде ненадолго приостановил работу из-за необычного посетителя: в здание заползла змея.

Перепугав персонал и покупателей, она спряталась под холодильник и не собиралась вылезать оттуда.

В итоге сотрудники магазина вызвали спасателей, чтобы они поймали незваного гостя и позволили торговле возобновиться.

Змея оказалась безопасным ужом.

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