Змея укусила своего хозяина в яичко, руку и бедро в Башкортостане

Каспийский полоз укусил 41-летнего жителя Салавата в Башкортостане сразу в нескольких местах: в руку, бедро и левое яичко, сообщает Baza .

Мужчина разводит дома пауков, тараканов, ящериц и змей. Они не раз нападали на хозяина.

После укусов змеи врачи обследовали пострадавшего. У пациента в районе паха обширная гематома. Укус каспийского полоза не ядовитый, но теперь мужчине требуется лечение.

Ранее подмосковные правоохранители обнаружили дома у 15-летнего подростка, который живет с бабушкой и дедушкой, несколько крайне ядовитых и опасных змей. Укус каждой из них представляет смертельную угрозу для человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.