Кобры и гадюки: подросток из Подмосковья незаконно завел дома опасных рептилий

Подмосковные правоохранители обнаружили дома у 15-летнего подростка, который живет с бабушкой и дедушкой, несколько крайне ядовитых и опасных змей. Укус каждой из них представляет смертельную угрозу для человека, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры .

На подростка и его питомцев поступила жалоба из общественной организации. Общественники указали на то, что парень содержит в жилом доме в округе Пушкинский экзотических и опасных змей.

В ходе проверки правоохранители установили, что вместе с подростком жили ядовитые среднеазиатская кобра, песчаная эфа, кольчатая африканская кобра и габонская гадюка.

При этом, чтобы содержать подобных змей, требуются специальная лицензия и соответствующее образование. Ни у подростка, ни у его бабушки и дедушки их не было. Кроме того, на питомцев не было необходимых документов и ветеринарных паспортов.

Змей изъяли и передали их в специализированную организацию. Прокуратура тем временем собирается дать оценку исполнению родителями своих обязанностей. Также в ходе проверки будет определено, соблюдалось ли нормы законодательства об ответственном обращении с животными.

Между тем в России вводят новые правила содержания экзотических животных в домашних условиях. Нарушителям грозит не только конфискация питомца, но и серьезная ответственность — вплоть до уголовной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.