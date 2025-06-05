Зловонные реки: канализация хлынула из-под земли на Привольной улице в Москве

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Сточные воды прорвало на Привольной улице в Москве

Утро не задалось у жителей Привольной улицы в Москве. Во дворе прорвало сточные воды, поэтому добираться до собственных припаркованных машин приходится сквозь зловонные реки, сообщает « МК: срочные новости ».

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как вода буквально бьет фонтаном из-под земли. Вокруг текут коричневые реки.

Все это происходит прямо посреди двора. До припаркованных автомобилей людям придется добираться по щиколотку в зловонной воде.

Ранее на западе столицы прорвало трубу с кипятком. Горячая вода затопила проезжую часть. Очевидцы запечатлели на камеру, как колеса машин утопают в воде.