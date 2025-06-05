Зловонные реки: канализация хлынула из-под земли на Привольной улице в Москве
Сточные воды прорвало на Привольной улице в Москве
Фото - © Сильный ливень прошел в Москве/Медиасток.рф
Утро не задалось у жителей Привольной улицы в Москве. Во дворе прорвало сточные воды, поэтому добираться до собственных припаркованных машин приходится сквозь зловонные реки, сообщает «МК: срочные новости».
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как вода буквально бьет фонтаном из-под земли. Вокруг текут коричневые реки.
Все это происходит прямо посреди двора. До припаркованных автомобилей людям придется добираться по щиколотку в зловонной воде.
Ранее на западе столицы прорвало трубу с кипятком. Горячая вода затопила проезжую часть. Очевидцы запечатлели на камеру, как колеса машин утопают в воде.