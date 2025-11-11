Злоумышленники попытались пронести в ИК-20 наркотики в шоколадных шариках
Сотрудники ИК-20 в Нижегородской области пресекли попытку доставки наркотиков
В исправительной колонии № 20 Нижегородской области пресекли попытку доставки запрещенных веществ, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН России.
Злоумышленники хотели пронести в ИК-20 гашиш в упаковке с шоколадными шариками «МиниМилс».
Запрещенное вещество было обнаружено и изъято, а причастные к преступлению были разоблачены.
Между тем российские школьники закупаются опасным «наркотическим» орехом на маркетплейсах.
