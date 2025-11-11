Злоумышленники попытались пронести в ИК-20 наркотики в шоколадных шариках

сегодня в 13:57

В исправительной колонии № 20 Нижегородской области пресекли попытку доставки запрещенных веществ, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН России.

Злоумышленники хотели пронести в ИК-20 гашиш в упаковке с шоколадными шариками «МиниМилс».

Запрещенное вещество было обнаружено и изъято, а причастные к преступлению были разоблачены.

Между тем российские школьники закупаются опасным «наркотическим» орехом на маркетплейсах.

