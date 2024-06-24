Злоумышленника, разбившего икону в храме в Зеленограде, будут судить
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Мужчина, разбивший икону в храме в Зеленограде, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Москвы.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Зеленоградского административного округа.
37-летнему мужчине предъявлено обвинение в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенных в местах, специально предназначенных для проведения богослужений.
Ранее обвиняемый зашел в один из храмов Зеленограда и, нецензурно выражаясь, ударил по защитному стеклу иконы «Неупиваемая Чаша», разбив его и осквернив тем самым икону.
Также мужчина угрожал физической расправой настоятелю храма и находившимся там прихожанам.