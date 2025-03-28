Злоумышленник сжег 22 машины во Владивостоке за наркотики
Заключен под стражу обвиняемых в совершении поджога 22 автомобилей
Суд Владивостока отправил под стражу одного из обвиняемых в совершении поджога 22 автомобилей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В ведомстве выяснили, что подозреваемые действовали за вознаграждение в виде наркотиков и осознавали, что пламя может перекинуться на другие автомобили
Обвиняемый заключен под стражу сроком на 1 месяц 26 суток.
Двое мужчин подожгли автомобиль на стоянке во Владивостоке, огонь перекинулся на остальные транспортные средства. Полностью сгорели 22 машины.