Подозреваемые в поджоге автомобилей во Владивостоке задержаны

сегодня в 02:25

Во Владивостоке задержали исполнителей и заказчика поджога автомобилей

Во Владивостоке задержали двух исполнителей и заказчика поджога автомобиля на автостоянке, в результате которого сгорели 22 машины, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Двое мужчин исполняли заказ на поджог автомобиля. Они облили его бензином и подожгли.

«Установлены личности злоумышленников: ими оказались 39-летний и 49-летний жители Владивостока-исполнители преступления и 47-летний мужчина-заказчик. Все граждане ранее судимые», — сказано в сообщении.

Подозреваемые сознались в совершении преступления, они задержаны, возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел во Владивостоке 24 марта. Полностью сгорели 22 транспортных средства.