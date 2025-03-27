Подозреваемые в поджоге автомобилей во Владивостоке задержаны
Во Владивостоке задержали исполнителей и заказчика поджога автомобилей
Во Владивостоке задержали двух исполнителей и заказчика поджога автомобиля на автостоянке, в результате которого сгорели 22 машины, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Двое мужчин исполняли заказ на поджог автомобиля. Они облили его бензином и подожгли.
«Установлены личности злоумышленников: ими оказались 39-летний и 49-летний жители Владивостока-исполнители преступления и 47-летний мужчина-заказчик. Все граждане ранее судимые», — сказано в сообщении.
Подозреваемые сознались в совершении преступления, они задержаны, возбуждено уголовное дело.
Пожар произошел во Владивостоке 24 марта. Полностью сгорели 22 транспортных средства.