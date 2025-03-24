Во Владивостоке сгорели 22 автомобиля
Неизвестный поджог автостоянку во Владивостоке
Неизвестный поджог автостоянку во Владивостоке, сгорели 22 машины, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Неизвестный поджог автостоянку на улице Надибаидзе. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Огонь охватил 22 машины, которые выгорели полностью, сказано в сообщении ведомства.
Прокуратура устанавливает личность злоумышленника.
Также ночью в понедельник загорелось двухэтажное здание на Центральном рынке Великого Новгорода. Спасатели прибыли на место происшествия.