Во Владивостоке сгорели 22 автомобиля

Неизвестный поджог автостоянку во Владивостоке
Происшествия

Неизвестный поджог автостоянку во Владивостоке, сгорели 22 машины, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Неизвестный поджог автостоянку на улице Надибаидзе. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Огонь охватил 22 машины, которые выгорели полностью, сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура устанавливает личность злоумышленника.

Также ночью в понедельник загорелось двухэтажное здание на Центральном рынке Великого Новгорода. Спасатели прибыли на место происшествия.